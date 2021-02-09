Прокуратура проверит ситуацию с занижением зарплаты ученой из Новосибирска

По словам Проскуриной, так чиновники избежали необходимости увеличивать зарплатный фонд для ученых. При этом глава Минобрнауки Валерий Фальков на том же совещании отметил, что средний уровень зарплаты в Новосибирске составляет 39 тыс. руб., а глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что ученые в данном регионе «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону». Путин на это ответил так: «Антон Германович, если вы говорите, у вас информация о том, что у них 200% от среднего в регионах, "где деньги, Зин"?» — обратился президент к Силуанову (цитата по «Коммерсанту»).