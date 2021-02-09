Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Прокуратура проверит ситуацию с занижением зарплаты ученой из Новосибирска

Ведомости

Прокуратура Новосибирской области проверит соблюдение законодательства об оплате труда после информации о низкой зарплате ученых в регионе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Поводом для проверки стало выступление старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной на заседании президентского Совета по науке и образованию. Девушка заявила, что после издания президентского указа о повышении зарплат ученым до 200% от средней по региону она, работая на полную ставку, получает 25 тыс. руб., а с надбавками 32 тыс.

По словам Проскуриной, так чиновники избежали необходимости увеличивать зарплатный фонд для ученых. При этом глава Минобрнауки Валерий Фальков на том же совещании отметил, что средний уровень зарплаты в Новосибирске составляет 39 тыс. руб., а глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что ученые в данном регионе «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону». Путин на это ответил так: «Антон Германович, если вы говорите, у вас информация о том, что у них 200% от среднего в регионах, "где деньги, Зин"?» — обратился президент к Силуанову (цитата по «Коммерсанту»).

Путин поручил Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову решить вопрос с занижением зарплат ученых в регионах. Довести зарплаты ученых до 200% от средней зарплаты по региону Путин поручил в «майских указах» 2012 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных