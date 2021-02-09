Прокуратура проверит ситуацию с занижением зарплаты ученой из Новосибирска
Прокуратура Новосибирской области проверит соблюдение законодательства об оплате труда после информации о низкой зарплате ученых в регионе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Поводом для проверки стало выступление старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной на заседании президентского Совета по науке и образованию. Девушка заявила, что после издания президентского указа о повышении зарплат ученым до 200% от средней по региону она, работая на полную ставку, получает 25 тыс. руб., а с надбавками 32 тыс.
По словам Проскуриной, так чиновники избежали необходимости увеличивать зарплатный фонд для ученых. При этом глава Минобрнауки Валерий Фальков на том же совещании отметил, что средний уровень зарплаты в Новосибирске составляет 39 тыс. руб., а глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что ученые в данном регионе «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону». Путин на это ответил так: «Антон Германович, если вы говорите, у вас информация о том, что у них 200% от среднего в регионах, "где деньги, Зин"?» — обратился президент к Силуанову (цитата по «Коммерсанту»).
Путин поручил Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову решить вопрос с занижением зарплат ученых в регионах. Довести зарплаты ученых до 200% от средней зарплаты по региону Путин поручил в «майских указах» 2012 г.