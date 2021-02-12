Мишустин поручил установить реальный уровень зарплат бюджетников
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям ведомств и главам регионов собрать информацию о реальном уровне заработных плат бюджетников, сообщила пресс-служба правительства.
«Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника. А также – как различаются зарплаты в рамках одной структуры. И тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона», – сказал Мишустин на заседании правительства.
Премьер поручил руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию о зарплатах бюджетников в Минтруд для подготовки предложений по коррекции ситуации. Он отметил, что система оплаты их труда должна быть максимально прозрачной.
10 февраля президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников. По его словам, в бюджетных предприятиях с помощью статистических ухищрений не только занижают зарплаты, но и скрывают за средним уровнем оклада разрыв уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений, который «бывает очень внушительным».