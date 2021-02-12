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Мишустин поручил установить реальный уровень зарплат бюджетников

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям ведомств и главам регионов собрать информацию о реальном уровне заработных плат бюджетников, сообщила пресс-служба правительства.

«Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника. А также – как различаются зарплаты в рамках одной структуры. И тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона», – сказал Мишустин на заседании правительства.

Премьер поручил руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию о зарплатах бюджетников в Минтруд для подготовки предложений по коррекции ситуации. Он отметил, что система оплаты их труда должна быть максимально прозрачной.

10 февраля президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников. По его словам, в бюджетных предприятиях с помощью статистических ухищрений не только занижают зарплаты, но и скрывают за средним уровнем оклада разрыв уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений, который «бывает очень внушительным». 

Ранее по теме: Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных