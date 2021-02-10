Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников

По словам главы государства, в бюджетных предприятиях с помощью статистических ухищрений не только занижают зарплаты, но и скрывают за средним уровнем оклада разрыв уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений, который «бывает очень внушительным». «В этой связи прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны», — сказал Путин в эфире «Россия 24», призвав «зачистить огрехи».