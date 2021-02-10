Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Проблемы с зарплатами бюджетников необходимо оперативно устранить во всех областях, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин после сообщений о занижении окладов ученых.
По словам главы государства, в бюджетных предприятиях с помощью статистических ухищрений не только занижают зарплаты, но и скрывают за средним уровнем оклада разрыв уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений, который «бывает очень внушительным». «В этой связи прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны», — сказал Путин в эфире «Россия 24», призвав «зачистить огрехи».
«Современные цифровые и информационные возможности, мы это видели в условиях эпидемии, позволяют это сделать не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста», — подчеркнул Путин.
Ранее глава государства заявил, что некоторые государственные службы «играют в статистику», когда оформляют все так, чтобы казалось, будто зарплата работников бюджетной сферы выросла, но по факту этого не происходит. В пример он привел историю старшей научной сотрудницы одного из институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анастасии Проскуриной.
Проскурина во время онлайн-совещания рассказала ему, что ей и ее коллегам после издания президентского указа о повышении зарплат бюджетникам предложили перейти работать на полставки. Так чиновники решили фактически не повышать оплату труда, не сокращая количество рабочих часов.
По данным Росстата, среднемесячная зарплата работников организаций в России в период с января по ноябрь 2020 г. составила 49 454 руб. Это на 5,5% больше сопоставимого периода прошлого года. При этом инфляция по итогам года составила в 4,9% — на 0,9 п.п. выше целевого значения Банка России.