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Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников

Ведомости

Проблемы с зарплатами бюджетников необходимо оперативно устранить во всех областях, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин после сообщений о занижении окладов ученых.

По словам главы государства, в бюджетных предприятиях с помощью статистических ухищрений не только занижают зарплаты, но и скрывают за средним уровнем оклада разрыв уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений, который «бывает очень внушительным». «В этой связи прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще во всех сферах и регионах страны», — сказал Путин в эфире «Россия 24», призвав «зачистить огрехи».

«Современные цифровые и информационные возможности, мы это видели в условиях эпидемии, позволяют это сделать не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства заявил, что некоторые государственные службы «играют в статистику», когда оформляют все так, чтобы казалось, будто зарплата работников бюджетной сферы выросла, но по факту этого не происходит. В пример он привел историю старшей научной сотрудницы одного из институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анастасии Проскуриной.

Проскурина во время онлайн-совещания рассказала ему, что ей и ее коллегам после издания президентского указа о повышении зарплат бюджетникам предложили перейти работать на полставки. Так чиновники решили фактически не повышать оплату труда, не сокращая количество рабочих часов.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата работников организаций в России в период с января по ноябрь 2020 г. составила 49 454 руб. Это на 5,5% больше сопоставимого периода прошлого года. При этом инфляция по итогам года составила в 4,9% — на 0,9 п.п. выше целевого значения Банка России.

Ранее по теме: Путин заявил о случаях манипулирования статистикой по зарплатам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных