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Путин заявил о случаях манипулирования статистикой по зарплатам

Ведомости

Некоторые службы в России «играют в статистику», когда оформляют все так, чтобы казалось, будто зарплата работников бюджетной сферы выросла, но по факту этого не происходит, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства и поручил разобраться с ситуацией.

«Очень часто мы видим — во всяком случае, бывает, так скажем,аккуратненько — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчетам все вроде бы как сходится, а сходится это подчас за счет различных ухищрений», — сказал глава государства.

В качестве примера Путин привел историю старшей научной сотрудницы ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН», которая 8 февраля рассказала ему, что ей и ее коллегам после издания президентского указа о повышении зарплат бюджетникам предложили перейти работать на полставки, чтобы фактически не повышать оплату труда. При этом количество рабочих часов сокращено не было.

Путин обратился к правительству с просьбой совместно с субъектами России «вникнуть в ситуацию каждого сотрудника» бюджетного учреждения из разных областей, включая специалистов из сферы здравоохранения, образования, культуры, социальных служб, и оперативно разработать решение проблем с зарплатами работников «вообще во всех сферах и регионах страны».

Отдельно он поручил оценить соблюдение нормы, которая устанавливает соотношение уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений. Президент подчеркнул, что «разрыв бывает очень внушительным». Так, средний показатель кажется нормальным, а фактически «у одних густо, а у других пусто», резюмировал глава государства.

«В послании 2019 г. особо было обращено внимание и федеральных, и региональных властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял», — напомнил Путин.

По данным Росстата, средняямесячная зарплата работников организаций в России в период с января по ноябрь 2020 г. составила 49 454 руб. Это на 5,5% больше сопоставимого периода прошлого года. При этом инфляция по итогам года составила в 4,9% — на 0,9 п.п. выше целевого значения Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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