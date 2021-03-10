«Спутник V» зарегистрировали в Кении и Марокко
Вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Кении, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на генерального директора фонда Кирилла Дмитриева.
«Вакцина «Спутник V» одобрена уже в 10 странах Африки благодаря регистрации в Кении», – сказал Дмитриев. Кроме того, препарат одобрен в Марокко. Его регистрация в обеих странах осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 48 странах мира с общим населением более 1,2 млрд человек.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.