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«Спутник V» зарегистрировали в Кении и Марокко

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Кении, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на генерального директора фонда Кирилла Дмитриева.

«Вакцина «Спутник V» одобрена уже в 10 странах Африки благодаря регистрации в Кении», – сказал Дмитриев. Кроме того, препарат одобрен в Марокко. Его регистрация в обеих странах осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 48 странах мира с общим населением более 1,2 млрд человек.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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