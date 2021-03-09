В Италии заявили о готовности производить «Спутник V» без разрешения EMA

«Конечно, да. Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения [в ЕС], то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна», — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли производство без сертификации препарата со стороны EMA.