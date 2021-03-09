В Италии заявили о готовности производить «Спутник V» без разрешения EMA
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии и без разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) на использование препарата в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.
«Конечно, да. Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения [в ЕС], то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна», — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли производство без сертификации препарата со стороны EMA.
9 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве российского препарата в Италии.
4 марта РФПИ сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее, 9 февраля, фонд рассказал, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V».
«Спутник V» уже одобрен для использования двумя странами ЕС — Венгрией и Словакией. В целом вакцина зарегистрирована более чем в 40 странах мира с общим населением более 1,1 млрд человек.