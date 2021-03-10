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Росгвардия потренирует студентов журфака МГУ в освещении митингов

Ведомости

Росгвардия совместно с факультетом журналистики МГУ организует лекции-тренинги для учащихся, в ходе которых студенты узнают о безопасном освещении массовых акций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя думского комитета по информационной политике и бывшего советника директора Росгвардии Александра Хинштейна.

С предложением о проведении мастер-классов для будущих журналистов выступила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова в ходе заседания комитета Госдумы. По ее словам, подготовить видео-материалы для студентов или план занять могут преподаватели университета вместе с правоохранительными органами и Союзом журналистов России.

«За площадку взять за основу факультет журналистики МГУ как инициатора», — согласился Хинштейн, добавив, что в дальнейшем этот опыт могут распространить и на факультеты журналистики других вузов.

Росгвардия готова объяснить учащимся, как соблюдать нормы безопасности на подобных мероприятиях, отметил он. Инициативу поддержал заместитель главнокомандующего войсками Национальной гвардии России Олег Плохой. По его словам, такие тренинги были бы важны «для будущих журналистов с точки зрения применения этих памяток, всех этих актов, которые касаются именно безопасности журналистов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных