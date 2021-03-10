Росгвардия потренирует студентов журфака МГУ в освещении митингов

Росгвардия готова объяснить учащимся, как соблюдать нормы безопасности на подобных мероприятиях, отметил он. Инициативу поддержал заместитель главнокомандующего войсками Национальной гвардии России Олег Плохой. По его словам, такие тренинги были бы важны «для будущих журналистов с точки зрения применения этих памяток, всех этих актов, которые касаются именно безопасности журналистов».