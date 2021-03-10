Путин обсудил с премьером Люксембурга возможность поставок «Спутника V»
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем перспективы поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.
«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. Разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны.
Путин и Беттель также обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня и текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом.
«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина зарегистрирована в 48 странах мира.