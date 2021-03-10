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Госдума одобрила в первом чтении условия освобождения от наказания за коррупцию

Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать чиновников от наказания за нарушения антикоррупционных требований, допущенные по независящим от них обстоятельствам, сообщила пресс-служба Госдумы.

«В соответствии с принятыми поправками лицо может быть освобождено от ответственности, если антикоррупционные ограничения, требования и запреты нарушены по независящим от него обстоятельствам», – говорится в сообщении.

К таким обстоятельствам предлагается отнести стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, а также запретительные или ограничительные меры, принимаемые российскими и иностранными государственными органами, объяснили в Госдуме.

Ранее Генпрокуратура составила рейтинг российских регионов по уровню коррупции, согласно которому самыми коррумпированными являются Москва, Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Башкирия. По данным ведомства, чаще всех мелкие взятки в России берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Ранее по теме: Генпрокуратура составила рейтинг регионов по уровню коррупции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных