Госдума одобрила в первом чтении условия освобождения от наказания за коррупцию
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать чиновников от наказания за нарушения антикоррупционных требований, допущенные по независящим от них обстоятельствам, сообщила пресс-служба Госдумы.
«В соответствии с принятыми поправками лицо может быть освобождено от ответственности, если антикоррупционные ограничения, требования и запреты нарушены по независящим от него обстоятельствам», – говорится в сообщении.
К таким обстоятельствам предлагается отнести стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, а также запретительные или ограничительные меры, принимаемые российскими и иностранными государственными органами, объяснили в Госдуме.
Ранее Генпрокуратура составила рейтинг российских регионов по уровню коррупции, согласно которому самыми коррумпированными являются Москва, Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Башкирия. По данным ведомства, чаще всех мелкие взятки в России берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы.