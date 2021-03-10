Роспотребнадзор исключил отмену масочного режима в ближайшее время

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России 28 октября прошлого года на фоне роста заболеваемости граждан COVID-19. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, властям регионов рекомендовали ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. Однако эта мера на данный момент уже отменена.