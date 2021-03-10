Роспотребнадзор исключил отмену масочного режима в ближайшее время
На данный момент в России нет оснований для отмены масочного режима, заявила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно», — сказала она (цитата по ТАСС).
Попова разъяснила, что существуют риски, связанные с возвращением россиян из-за рубежа после праздников. Кроме того, дополнительную опасность несут снятие запрета на перемещение и отмена режима самоизоляции для граждан старше 65 лет в ряде регионов страны.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, несмотря на отмену большей части коронавирусных ограничений этой весной, масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий продолжат действовать. Он добавил, что некоторые меры предосторожности необходимо сохранять дольше даже при улучшении эпидемиологической обстановки в стране.
Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России 28 октября прошлого года на фоне роста заболеваемости граждан COVID-19. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, властям регионов рекомендовали ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. Однако эта мера на данный момент уже отменена.
По данным оперштаба, за последние сутки в России коронавирус выявили у 9079 человек. Это минимальный показатель с 1 октября прошлого года. В целом за время пандемии инфекция подтвердилась у 4 351 553 жителей страны. Из них 90 275 пациентов скончались.