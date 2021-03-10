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Попова заявила об отсутствии необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19

Ведомости

Делать детям прививки от коронавируса необязательно, заявила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Попова пояснила, что дети обычно легко переносят COVID-19. Кроме того, у них достаточно быстро вырабатывается иммунитет к коронавирусу.

Массовая вакцинация населения стартовала в России 18 января. Пока людям вводят «Спутник V» от центра им. Гамалеи — первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса. Разработчики оценили его эффективность в 91,4%, от тяжелого течения болезни — 100%. Эффективность вакцины подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.

По данным оперштаба, за последние сутки в России коронавирус выявили у 9079 человек. Это минимальный показатель с 1 октября прошлого года. В целом за время пандемии инфекция подтвердилась у 4 351 553 жителей страны. Из них 90 275 пациентов скончались.

Ранее по теме: Роспотребнадзор исключил отмену масочного режима в ближайшее время

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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