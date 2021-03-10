Попова заявила об отсутствии необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19

Массовая вакцинация населения стартовала в России 18 января. Пока людям вводят «Спутник V» от центра им. Гамалеи — первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса. Разработчики оценили его эффективность в 91,4%, от тяжелого течения болезни — 100%. Эффективность вакцины подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.