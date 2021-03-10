Попова заявила об отсутствии необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19
Делать детям прививки от коронавируса необязательно, заявила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Попова пояснила, что дети обычно легко переносят COVID-19. Кроме того, у них достаточно быстро вырабатывается иммунитет к коронавирусу.
Массовая вакцинация населения стартовала в России 18 января. Пока людям вводят «Спутник V» от центра им. Гамалеи — первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса. Разработчики оценили его эффективность в 91,4%, от тяжелого течения болезни — 100%. Эффективность вакцины подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.
По данным оперштаба, за последние сутки в России коронавирус выявили у 9079 человек. Это минимальный показатель с 1 октября прошлого года. В целом за время пандемии инфекция подтвердилась у 4 351 553 жителей страны. Из них 90 275 пациентов скончались.