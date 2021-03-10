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Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за рубежом

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Российские власти не будут намеренно удерживать граждан страны от путешествий за рубеж, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Некоторые страны, в экономиках которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они открываются для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — сказал глава государства.

В то же время Путин отметил, что у людей, вероятно, будут «небезосновательные опасения», связанные с поездками в страны, где они традиционно отдыхали раньше. Дело в том, что сейчас ситуация с коронавирусом во многих государствах, в том числе на юге Европы, остается сложной и лучше не становится, отметил президент. Он выразил надежду, что положение изменится благодаря массовой вакцинации населения.

В связи с этим Путин подчеркнул необходимость развития внутреннего туризма в России, прежде всего — с точки зрения инфраструктуры. «Нужно сделать все для того, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», — сказал он.

По данным Федерального агентства по туризму на 2 марта, для россиян открыт въезд в 26 стран мира. В то же время пока до 16 марта включительно в России действует запрет Роспотребнадзора на поездки в Великобританию, где обнаружили новый штамм коронавируса. Изначально мера была введена 22 декабря, однако впоследствии неоднократно продлевалась.

Ранее по теме: Греция допустила открытие границ для туристов к 14 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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