Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за рубежом

В то же время Путин отметил, что у людей, вероятно, будут «небезосновательные опасения», связанные с поездками в страны, где они традиционно отдыхали раньше. Дело в том, что сейчас ситуация с коронавирусом во многих государствах, в том числе на юге Европы, остается сложной и лучше не становится, отметил президент. Он выразил надежду, что положение изменится благодаря массовой вакцинации населения.