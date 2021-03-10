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Иордания одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного применения

Ведомости

Организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Иордании разрешила экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление регулятора.

«В среду организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины "Спутник"», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что вакцину зарегистрировали Кения и Марокко. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 48 странах мира с общим населением более 1,2 млрд человек. Также сегодня президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем перспективы поставок в страну «Спутника V».

«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.

Ранее по теме: Путин обсудил с премьером Люксембурга возможность поставок «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных