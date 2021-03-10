Иордания одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного применения

Ранее сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что вакцину зарегистрировали Кения и Марокко. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 48 странах мира с общим населением более 1,2 млрд человек. Также сегодня президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем перспективы поставок в страну «Спутника V».