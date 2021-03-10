Иордания одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного применения
Организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Иордании разрешила экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление регулятора.
«В среду организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины "Спутник"», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что вакцину зарегистрировали Кения и Марокко. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 48 странах мира с общим населением более 1,2 млрд человек. Также сегодня президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем перспективы поставок в страну «Спутника V».
«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.