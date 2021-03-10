Экс-глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов стал врио ректора МФТИ
Временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института (МФТИ) стал ранее занимавший пост министра образования и науки Дмитрий Ливанов, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
«Временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) назначен доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов. Новый врио ректора вуза приступит к исполнению своих обязанностей 16 июня 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.
Оставшееся до начала своего руководства вузом время Ливанов будет использовать для проведения широких консультаций с выпускниками университета, ассоциацией «Союз ФИзтех» и профессорско-преподавательским составом.
Программа развития университета, как отметили в Минобрнауки, должна быть разработана в ближайшее время.
Дмитрий Ливанов в период с 2005 по 2007 г. занимал пост заместителя министра образования, после чего был избран ректором МИСис. В 2012 г. он стал главой Минобрнауки, пробыв на этой должности более четырех лет.