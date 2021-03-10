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Экс-глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов стал врио ректора МФТИ

Ведомости

Временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института (МФТИ) стал ранее занимавший пост министра образования и науки Дмитрий Ливанов, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

«Временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) назначен доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов. Новый врио ректора вуза приступит к исполнению своих обязанностей 16 июня 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

Оставшееся до начала своего руководства вузом время Ливанов будет использовать для проведения широких консультаций с выпускниками университета, ассоциацией «Союз ФИзтех» и профессорско-преподавательским составом.

Программа развития университета, как отметили в Минобрнауки, должна быть разработана в ближайшее время.

Дмитрий Ливанов в период с 2005 по 2007 г. занимал пост заместителя министра образования, после чего был избран ректором МИСис. В 2012 г. он стал главой Минобрнауки, пробыв на этой должности более четырех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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