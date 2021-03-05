Как российские вузы закрепляются в предметных рейтингах QS

В предметном рейтинге этого года МГУ им. Ломоносова вошел в 50 лучших по шести дисциплинам против пяти дисциплин в прошлом году, его программа по философии заняла 41-е место. В топ-50 попали также Санкт-Петербургский горный университет c дисциплиной «Горное дело» (12-е место), Томский политехнический университет с программой «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (23-е место), Московская консерватория (34-е место в рейтинге «Исполнительское искусство»), МГИМО (в рейтинге «Политика и международные отношения» 41-е место), Высшая школа экономики (45-е место в рейтинге «Политика и международные отношения», 48-е место в «Социальных науках и менеджменте» и 50-я позиция в «Социологии»), а также МФТИ (50-е место в рейтинге «Физика и астрономия»).