Как российские вузы закрепляются в предметных рейтингах QS

Как российские вузы закрепляются в предметных рейтингах QSУвеличив количество представленных учебных программ
Международный рейтинг консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) – один из трех самых известных и престижных рэнкингов вузов в мире. Помимо главного, глобального институционального рейтинга компания составляет также предметные и отраслевые рейтинги.
В новейший рейтинг этого года по предметам и отраслям вошло 1440 университетов из 85 стран. От России участвовало 40 вузов, представивших 213 учебных программ – почти в 2 раза больше, чем три года назад. При этом 47 программ российских вузов попали в сотню лучших, а 14 оказались среди 50 лучших (в прошлом году их было девять).
Вузов-участников не стало заметно больше (в прошлом году в этом же рейтинге участвовало 36 российских вузов), но участники представили гораздо больше программ (в прошлом году было 124, стало 213).
В предметном рейтинге этого года МГУ им. Ломоносова вошел в 50 лучших по шести дисциплинам против пяти дисциплин в прошлом году, его программа по философии заняла 41-е место. В топ-50 попали также Санкт-Петербургский горный университет c дисциплиной «Горное дело» (12-е место), Томский политехнический университет с программой «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (23-е место), Московская консерватория (34-е место в рейтинге «Исполнительское искусство»), МГИМО (в рейтинге «Политика и международные отношения» 41-е место), Высшая школа экономики (45-е место в рейтинге «Политика и международные отношения», 48-е место в «Социальных науках и менеджменте» и 50-я позиция в «Социологии»), а также МФТИ (50-е место в рейтинге «Физика и астрономия»).