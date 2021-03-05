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Как российские вузы закрепляются в предметных рейтингах QS

Увеличив количество представленных учебных программ
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Международный рейтинг консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) – один из трех самых известных и престижных рэнкингов вузов в мире. Помимо главного, глобального институционального рейтинга компания составляет также предметные и отраслевые рейтинги.

В новейший рейтинг этого года по предметам и отраслям вошло 1440 университетов из 85 стран. От России участвовало 40 вузов, представивших 213 учебных программ – почти в 2 раза больше, чем три года назад. При этом 47 программ российских вузов попали в сотню лучших, а 14 оказались среди 50 лучших (в прошлом году их было девять).

Вузов-участников не стало заметно больше (в прошлом году в этом же рейтинге участвовало 36 российских вузов), но участники представили гораздо больше программ (в прошлом году было 124, стало 213).

В предметном рейтинге этого года МГУ им. Ломоносова вошел в 50 лучших по шести дисциплинам против пяти дисциплин в прошлом году, его программа по философии заняла 41-е место. В топ-50 попали также Санкт-Петербургский горный университет c дисциплиной «Горное дело» (12-е место), Томский политехнический университет с программой «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (23-е место), Московская консерватория (34-е место в рейтинге «Исполнительское искусство»), МГИМО (в рейтинге «Политика и международные отношения» 41-е место), Высшая школа экономики (45-е место в рейтинге «Политика и международные отношения», 48-е место в «Социальных науках и менеджменте» и 50-я позиция в «Социологии»), а также МФТИ (50-е место в рейтинге «Физика и астрономия»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных