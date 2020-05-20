Почему школа управления «Сколково» так стремилась в рэнкинг Financial Times

В рэнкингах FT уже присутствуют две российские бизнес-школы. В 2019 г. в рэнкинг программ Executive MBA попал Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС – не самостоятельно, а через совместную программу с Антверпенской школой бизнеса, заняв 62-е место. А Высшая школа менеджмента (ВШМ) Санкт-Петербургского университета в 2020 г. заняла 27-е место из 100 в рэнкинге Masters in Management (составляется по средней зарплате выпускников через три года после окончания школы). Кроме того, ВШМ заняла 59-е место в рэнкинге FT европейских бизнес-школ из 95 возможных.