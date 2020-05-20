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Почему школа управления «Сколково» так стремилась в рэнкинг Financial Times

И что место бизнес-школы в международном рэнкинге дает в нынешних условиях
Мария Подцероб
Варвара Гранкова для Ведомостей

В середине мая Московская школа управления «Сколково» впервые вошла в международный рэнкинг бизнес-школ газеты Financial Times (FT) 2020 г. Она заняла 44-е место из 85 возможных в рэнкинге программ обучения топ-менеджеров, разрабатываемых под требования заказчика (executive education customized). Тройка лидеров – испанская Iese Business School и французские HEC Paris и Essec Business School. Кроме того, «Сколково» заняла 62-е место из 75 возможных в рэнкинге открытых программ для топ-менеджеров. В тройке лидеров IMD Business School, University of Oxford: Said и INSEAD.

В рэнкингах FT уже присутствуют две российские бизнес-школы. В 2019 г. в рэнкинг программ Executive MBA попал Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС – не самостоятельно, а через совместную программу с Антверпенской школой бизнеса, заняв 62-е место. А Высшая школа менеджмента (ВШМ) Санкт-Петербургского университета в 2020 г. заняла 27-е место из 100 в рэнкинге Masters in Management (составляется по средней зарплате выпускников через три года после окончания школы). Кроме того, ВШМ заняла 59-е место в рэнкинге FT европейских бизнес-школ из 95 возможных.

По словам Дениса Конанчука, директора школы «Сколково» по корпоративному обучению, школа в ближайшем будущем планирует делать больше совместных программ с другими ведущими бизнес-школами, входящими в рейтинг, и продолжает приглашать иностранных профессоров, но в онлайн-режиме.

Чтобы попасть в международные рейтинги, бизнес-школе сначала нужно получить аккредитацию в какой-либо международной ассоциации бизнес-школ. Три самых известных – американская Association to Advance Collegiate Schools of Business’s (ААСSB), европейская European Quality Improvement System (EQUIS) и британская Аssosiation of MBAs (AMBA). «Сколково» в 2019 г. получило аккредитацию EQUIS. На это ушло три года и 50 000 евро, по словам Конанчука.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных