Почему школа управления «Сколково» так стремилась в рэнкинг Financial Times

В середине мая Московская школа управления «Сколково» впервые вошла в международный рэнкинг бизнес-школ газеты Financial Times (FT) 2020 г. Она заняла 44-е место из 85 возможных в рэнкинге программ обучения топ-менеджеров, разрабатываемых под требования заказчика (executive education customized). Тройка лидеров – испанская Iese Business School и французские HEC Paris и Essec Business School. Кроме того, «Сколково» заняла 62-е место из 75 возможных в рэнкинге открытых программ для топ-менеджеров. В тройке лидеров IMD Business School, University of Oxford: Said и INSEAD.