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В метро Москвы установят почтоматы

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Почтоматы планируется установить в метро Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

«Аукцион на право размещения почтоматов в мосметро пройдет уже завтра», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что установка почтоматов повысит небилетные доходы московского метро, которые будут направлены на его развитие. Почтоматы есть во многих метро мира – в Барселоне, Лондоне, Пекине, Сеуле, Токио, напомнили в дептрансе.

В конце февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок сообщил, что власти Москвы планируют установить на 85 станциях метро мультимедийные экраны с камерами. В «Московском метрополитене» уточнили, что экраны нужны для информирования пассажиров, и что камеры в них не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей. 

Позже замначальника метрополитена Андрей Кичигин заявил, что пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд с помощью технологии распознавания лиц на всех станциях к концу 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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