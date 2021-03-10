В метро Москвы установят почтоматы
Почтоматы планируется установить в метро Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.
«Аукцион на право размещения почтоматов в мосметро пройдет уже завтра», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что установка почтоматов повысит небилетные доходы московского метро, которые будут направлены на его развитие. Почтоматы есть во многих метро мира – в Барселоне, Лондоне, Пекине, Сеуле, Токио, напомнили в дептрансе.
В конце февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок сообщил, что власти Москвы планируют установить на 85 станциях метро мультимедийные экраны с камерами. В «Московском метрополитене» уточнили, что экраны нужны для информирования пассажиров, и что камеры в них не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.
Позже замначальника метрополитена Андрей Кичигин заявил, что пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд с помощью технологии распознавания лиц на всех станциях к концу 2021 г.