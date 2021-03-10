В метро Москвы установят почтоматы

В конце февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок сообщил, что власти Москвы планируют установить на 85 станциях метро мультимедийные экраны с камерами. В «Московском метрополитене» уточнили, что экраны нужны для информирования пассажиров, и что камеры в них не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.