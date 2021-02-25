Для московского метро заказали систему наблюдения за «праздношатаниями»
Власти Москвы планируют купить и установить на 85 станциях метромультимедийные экраны с камерами. Они смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок. На покупку 316 мультимедийных экранов потратят 932 млн руб.
Согласно документации, экраны должны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена и наблюдать за пассажирами. Победителя тендера выберут 4 марта, работы он должен будет закончить в декабре.
В «Московском метрополитене» изданию сообщили, что экраны нужны для информирования пассажиров в экстренных ситуациях, оповещения об изменении работы транспорта, новых сервисах и показа справочной и коммерческой информации. В метрополитене Москвы подчеркнули, что камеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.
Согласно техническому заданию, камеры в экранах должны иметь автофокус, снимать в FullHD и поддерживать интеллектуальные модули, в том числе «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание скопления пассажиров. Вычисления будут проводиться в самих камерах, пишет «Коммерсантъ». Доступ к комплексу получат сотрудники метро, Центра организации дорожного движения и служащие управления по гражданской обороне и ЧС.