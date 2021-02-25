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Для московского метро заказали систему наблюдения за «праздношатаниями»

Ведомости

Власти Москвы планируют купить и установить на 85 станциях метромультимедийные экраны с камерами. Они смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок. На покупку 316 мультимедийных экранов потратят 932 млн руб.

Согласно документации, экраны должны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена и наблюдать за пассажирами. Победителя тендера выберут 4 марта, работы он должен будет закончить в декабре. 

В «Московском метрополитене» изданию сообщили, что экраны нужны для информирования пассажиров в экстренных ситуациях, оповещения об изменении работы транспорта, новых сервисах и показа справочной и коммерческой информации. В метрополитене Москвы подчеркнули, что камеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей. 

Согласно техническому заданию, камеры в экранах должны иметь автофокус, снимать в FullHD и поддерживать интеллектуальные модули, в том числе «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание скопления пассажиров. Вычисления будут проводиться в самих камерах, пишет «Коммерсантъ». Доступ к комплексу получат сотрудники метро, Центра организации дорожного движения и служащие управления по гражданской обороне и ЧС.

Ранее по теме: Систему распознавания лиц в вагонах московского метро развернет «Максимателеком»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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