Для московского метро заказали систему наблюдения за «праздношатаниями»

Согласно техническому заданию, камеры в экранах должны иметь автофокус, снимать в FullHD и поддерживать интеллектуальные модули, в том числе «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание скопления пассажиров. Вычисления будут проводиться в самих камерах, пишет «Коммерсантъ». Доступ к комплексу получат сотрудники метро, Центра организации дорожного движения и служащие управления по гражданской обороне и ЧС.