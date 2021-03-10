Черчесов объявил о возвращении Дзюбы в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о вызове футболиста Артема Дзюбы на мартовские матчи сборной. Дзюба вновь будет капитаном команды.
«Будет. И будет капитаном», — сказал Черчесов, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли вызван Дзюба. Его цитирует Sports.ru.
24 марта сборная России в рамках квалификации к ЧМ-2022 сыграет с командой Мальты, 27 марта — со Словенией, а 30 марта — со Словакией.
Вместо Дзюбы капитаном сборной России был защитник «Спартака» Георгий Джикия.
7 ноября 2020 г. в Telegram-каналах опубликовали интимное видео Артема Дзюбы, после чего главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил футболиста от участия в ноябрьских матчах.