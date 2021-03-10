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Черчесов объявил о возвращении Дзюбы в сборную России

Ведомости

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о вызове футболиста Артема Дзюбы на мартовские матчи сборной. Дзюба вновь будет капитаном команды. 

«Будет. И будет капитаном», — сказал Черчесов, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли вызван Дзюба. Его цитирует Sports.ru. 

24 марта сборная России в рамках квалификации к ЧМ-2022 сыграет с командой Мальты, 27 марта — со Словенией, а 30 марта — со Словакией.

Вместо Дзюбы капитаном сборной России был защитник «Спартака» Георгий Джикия.

7 ноября 2020 г. в Telegram-каналах опубликовали интимное видео Артема Дзюбы, после чего главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил футболиста от участия в ноябрьских матчах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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