В России установили новый порядок предоставления выплат семьям с детьми

Право на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка имеют семьи, в которых ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 г., и в которых подушевой доход не превышает двух МРОТ. В 2021 г. минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 руб. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка в субъекте.