В России установили новый порядок предоставления выплат семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что размер выплаты на детей будет зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума, говорится в указе.
Там отмечается, что в случае, если с учетом выплаты в размере 75% прожиточного минимума среднедушевой доход семьи окажется меньше величины прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.
1 марта 2021 г. Был отменен беззаявительный порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Ранее такое положение действовало с 1 апреля до 1 октября 2020 г. Процедура была упрощена из-за пандемии. Выплаты осуществлялись автоматически, без подачи заявления.
Право на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка имеют семьи, в которых ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 г., и в которых подушевой доход не превышает двух МРОТ. В 2021 г. минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 руб. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка в субъекте.