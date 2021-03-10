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В России установили новый порядок предоставления выплат семьям с детьми

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что размер выплаты на детей будет зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума, говорится в указе. 

Там отмечается, что в случае, если с учетом выплаты в размере 75% прожиточного минимума среднедушевой доход семьи окажется меньше величины прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

1 марта 2021 г. Был отменен беззаявительный порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Ранее такое положение действовало с 1 апреля до 1 октября 2020 г. Процедура была упрощена из-за пандемии. Выплаты осуществлялись автоматически, без подачи заявления.

Право на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка имеют семьи, в которых ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 г., и в которых подушевой доход не превышает двух МРОТ. В 2021 г. минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 руб. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка в субъекте. 

Ранее по теме: В России изменились правила начисления детских пособий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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