В России изменились правила начисления детских пособий
Сегодня, 1 марта 2021 г., отменяется беззаявительный порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Президент России Владимир Путин продлил автоматическое начисление детских выплат до марта 2021 г. в октябре 2020 г. Ранее такое положение действовало с 1 апреля до 1 октября 2020 г. Процедура была упрощена из-за пандемии. Выплаты осуществлялись автоматически, без подачи заявления.
Право на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка имеют семьи, в которых ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 г. и в которых подушевой доход не превышает двух МРОТ. В 2021 г. минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 руб. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка в субъекте.