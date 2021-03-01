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В России изменились правила начисления детских пособий

Ведомости

Сегодня, 1 марта 2021 г., отменяется беззаявительный порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Президент России Владимир Путин продлил автоматическое начисление детских выплат до марта 2021 г. в октябре 2020 г. Ранее такое положение действовало с 1 апреля до 1 октября 2020 г. Процедура была упрощена из-за пандемии. Выплаты осуществлялись автоматически, без подачи заявления.

Право на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка имеют семьи, в которых ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 г. и в которых подушевой доход не превышает двух МРОТ. В 2021 г. минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 руб. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка в субъекте. 

Ранее по теме: Путин продлил автоматическое начисление детских выплат до марта 2021 года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных