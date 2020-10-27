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Путин продлил автоматическое начисление детских выплат до марта 2021 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка без подачи заявления до 1 марта 2021 г. Ранее такое положение действовало с 1 апреля до 1 октября 2020 г.

Право на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка имеют семьи, в которых ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 г. и в которых подушенной доход не превышает двух МРОТ. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка в субъекте. Выплаты осуществляются автоматически, без подачи заявления.

В 2020 г. минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 руб.

В апреле – июне в России ввели ежемесячные выплаты на детей до трех лет в размере 5000 руб. С 1 июня родители детей 3–16 лет смогли получить единовременную выплату в размере 10 000 руб. на ребенка. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей до 16 лет.

С 1 июня в России также начались ежемесячные выплаты на детей 3–7 лет. Право на выплаты получили семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе – около 5500 руб.

Ранее по теме: Правительство выделило 8,8 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных