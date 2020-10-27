Путин продлил автоматическое начисление детских выплат до марта 2021 года

Право на ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка имеют семьи, в которых ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 г. и в которых подушенной доход не превышает двух МРОТ. Размер пособия составляет прожиточный минимум ребенка в субъекте. Выплаты осуществляются автоматически, без подачи заявления.