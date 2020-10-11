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Правительство выделило 8,8 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 8,8 млрд руб. на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщается на сайте правительства.

«Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что дополнительное финансирование необходимо из-за роста числа детей, чьи родители из-за низкого дохода имеют право на получение выплат. В России их уже более 3,8 млн человек, добавили в правительстве.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г. Право на такие выплаты есть у семей, в которых подушенной доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 руб. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 2021 г. размер выплаты для семей до 100% ПМ ребенка, в которых с помощью пособия не удалось повысить подушенной доход до прожиточного минимума.

Ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей младше трех лет вводятся в отдельных регионах, величину выплат устанавливают местные власти. По данным Минтруда, в 2019 г. средний размер выплаты составил 10 400 руб.

Ранее в Минтруде сообщили, что в России с 2021 г. увеличат пособия на детей от трех до семи лет. По оценкам министерства, такой шаг потребует дополнительно почти 95 млрд руб. Всего в 2020 г. на выплату пособий из бюджетов разных уровней было выделено около 170 млрд руб., добавили в Минтруде.

Ранее по теме: Минтруд планирует вдвое увеличить пособие на детей из малообеспеченных семей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных