Правительство выделило 8,8 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г. Право на такие выплаты есть у семей, в которых подушенной доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 руб. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 2021 г. размер выплаты для семей до 100% ПМ ребенка, в которых с помощью пособия не удалось повысить подушенной доход до прожиточного минимума.