Правительство выделило 8,8 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 8,8 млрд руб. на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщается на сайте правительства.
«Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что дополнительное финансирование необходимо из-за роста числа детей, чьи родители из-за низкого дохода имеют право на получение выплат. В России их уже более 3,8 млн человек, добавили в правительстве.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г. Право на такие выплаты есть у семей, в которых подушенной доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 руб. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 2021 г. размер выплаты для семей до 100% ПМ ребенка, в которых с помощью пособия не удалось повысить подушенной доход до прожиточного минимума.
Ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей младше трех лет вводятся в отдельных регионах, величину выплат устанавливают местные власти. По данным Минтруда, в 2019 г. средний размер выплаты составил 10 400 руб.
Ранее в Минтруде сообщили, что в России с 2021 г. увеличат пособия на детей от трех до семи лет. По оценкам министерства, такой шаг потребует дополнительно почти 95 млрд руб. Всего в 2020 г. на выплату пособий из бюджетов разных уровней было выделено около 170 млрд руб., добавили в Минтруде.