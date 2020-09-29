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Минтруд планирует вдвое увеличить пособие на детей из малообеспеченных семей

Ведомости

С 2021 г. в России увеличат пособия на детей от трех до семи лет. Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Мера коснётся пособий для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не достигнет прожиточного минимума с учётом выплаты пособия. Такой шаг потребует дополнительно почти 95 млрд руб.», — рассказали в Минтруде. По данным министерства, в 2020 г. на выплату пособий из бюджетов разных уровней было выделено около 170 млрд руб. Выплату получают родители более 3,8 млн детей.

Ранее в ходе встречи с сенаторами президент России Владимир Путин поручил увеличить выплаты на детей 3-7 лет семьям, в которых подушенной доход не достигает прожиточного минимума.

Ежемесячное пособие на детей 3-7 лет включительно было введено с 2020 г. Право на пособие имеют семьи, в которых подушенной доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 руб. Пособие выплачивается с 1 июня 2020 г.

Ранее по теме: Путин поручил увеличить детские выплаты для семей с низкими доходами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных