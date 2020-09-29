Минтруд планирует вдвое увеличить пособие на детей из малообеспеченных семей

Мера коснётся пособий для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не достигнет прожиточного минимума с учётом выплаты пособия. Такой шаг потребует дополнительно почти 95 млрд руб.», — рассказали в Минтруде. По данным министерства, в 2020 г. на выплату пособий из бюджетов разных уровней было выделено около 170 млрд руб. Выплату получают родители более 3,8 млн детей.