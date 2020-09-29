Минтруд планирует вдвое увеличить пособие на детей из малообеспеченных семей
С 2021 г. в России увеличат пособия на детей от трех до семи лет. Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Мера коснётся пособий для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не достигнет прожиточного минимума с учётом выплаты пособия. Такой шаг потребует дополнительно почти 95 млрд руб.», — рассказали в Минтруде. По данным министерства, в 2020 г. на выплату пособий из бюджетов разных уровней было выделено около 170 млрд руб. Выплату получают родители более 3,8 млн детей.
Ранее в ходе встречи с сенаторами президент России Владимир Путин поручил увеличить выплаты на детей 3-7 лет семьям, в которых подушенной доход не достигает прожиточного минимума.
Ежемесячное пособие на детей 3-7 лет включительно было введено с 2020 г. Право на пособие имеют семьи, в которых подушенной доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 руб. Пособие выплачивается с 1 июня 2020 г.