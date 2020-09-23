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Путин поручил увеличить детские выплаты для семей с низкими доходами

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Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить размер ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет начиная с 2021 г. для семей, в которых подушевой доход не достигает прожиточного минимума. Такое заявление президент сделал во время встречи с сенаторами в Кремле. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 г. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения», ‒ сказал Путин.

Глава российского государства также добавил, что механизм предоставления детских выплат нуждающимся семьям должен быть простым, удобным и понятным для всех.

С 1 июня 2020 г. семьи с подушевым доходом не более прожиточного минимума в регионе получают пособие на детей 3‒7 лет включительно. Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе ‒ в среднем по стране это около 5500 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных