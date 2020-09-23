Путин поручил увеличить детские выплаты для семей с низкими доходами
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить размер ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет начиная с 2021 г. для семей, в которых подушевой доход не достигает прожиточного минимума. Такое заявление президент сделал во время встречи с сенаторами в Кремле. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.
«Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 г. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения», ‒ сказал Путин.
Глава российского государства также добавил, что механизм предоставления детских выплат нуждающимся семьям должен быть простым, удобным и понятным для всех.
С 1 июня 2020 г. семьи с подушевым доходом не более прожиточного минимума в регионе получают пособие на детей 3‒7 лет включительно. Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе ‒ в среднем по стране это около 5500 руб.