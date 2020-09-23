Путин поручил увеличить детские выплаты для семей с низкими доходами

«Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 г. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения», ‒ сказал Путин.