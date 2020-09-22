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Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 2,58 млрд руб. на ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка. Документ опубликован на сайте правительства.

В пресс-службе пояснили, что деньги будут направлены в 36 регионов России после обновления данных о количестве получателей пособия. В правительстве отметили, что в 2020 г. на выплаты на третьего и последующего ребенка всего будет направлено 50,16 млрд руб.

Также в России действуют ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Выплаты могут получить семьи, в которых подушенной доход не превышает МРОТ. В апреле – июне 2020 г. родители детей до трех лет могли получить пособие по 5000 руб. в месяц, в июле – единовременное пособие в размере 10 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных