Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 2,58 млрд руб. на ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка. Документ опубликован на сайте правительства.
В пресс-службе пояснили, что деньги будут направлены в 36 регионов России после обновления данных о количестве получателей пособия. В правительстве отметили, что в 2020 г. на выплаты на третьего и последующего ребенка всего будет направлено 50,16 млрд руб.
Также в России действуют ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Выплаты могут получить семьи, в которых подушенной доход не превышает МРОТ. В апреле – июне 2020 г. родители детей до трех лет могли получить пособие по 5000 руб. в месяц, в июле – единовременное пособие в размере 10 000 руб.