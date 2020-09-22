Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Также в России действуют ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Выплаты могут получить семьи, в которых подушенной доход не превышает МРОТ. В апреле – июне 2020 г. родители детей до трех лет могли получить пособие по 5000 руб. в месяц, в июле – единовременное пособие в размере 10 000 руб.