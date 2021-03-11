В Белоруссии выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. По данным ВОЗ, штамм выявлен более чем в 100 странах мира. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» доказали свою эффективность против этого штамма.