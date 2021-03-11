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В Белоруссии выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса

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Несколько случаев заражения британским штаммом коронавируса впервые выявлено в Белоруссии, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики. 

«В Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19. Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», — говорится в сообщении. Первые образцы британского штамма выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа — Египта, Польши, Украины. Еще несколько образцов обнаружены у инфицированных на территории страны, рассказала заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций Елена Гасич.

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. По данным ВОЗ, штамм выявлен более чем в 100 странах мира. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» доказали свою эффективность против этого штамма. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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