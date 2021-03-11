Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca на 14 дней
Вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в Дании приостановлена на 14 дней после появления информации о побочных эффектах у привившихся, сообщает ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения страны. Решение о дальнейшем использовании вакцины будет принято в период с 29 марта по 1 апреля.
«Вакцинация препаратом против COVID-19 от AstraZeneca приостановлена до дальнейшего уведомления», — сообщили в управлении здравоохранения, отметив, что приостановка связана с поступлением сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у людей, которые были вакцинированы этим препаратом.
В связи с этим Европейское агентство по лекарственным средствам начало исследование вакцины AstraZeneca. «В настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами», — также говорится в пресс-релизе.
Ранее власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca после смерти одного из пациентов.