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Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca на 14 дней

Ведомости

Вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в Дании приостановлена на 14 дней после появления информации о побочных эффектах у привившихся, сообщает ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения страны. Решение о дальнейшем использовании вакцины будет принято в период с 29 марта по 1 апреля.

«Вакцинация препаратом против COVID-19 от AstraZeneca приостановлена до дальнейшего уведомления», — сообщили в управлении здравоохранения, отметив, что приостановка связана с поступлением сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у людей, которые были вакцинированы этим препаратом.

В связи с этим Европейское агентство по лекарственным средствам начало исследование вакцины AstraZeneca. «В настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами», — также говорится в пресс-релизе.

Ранее власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca после смерти одного из пациентов.

Ранее по теме: В Австрии приостановили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти одного из пациентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных