Три страны ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

«После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны», — говорится в заявлении итальянских властей. При этом отмечается, что в настоящее время причинно-следственная связь между событиями не была установлена.