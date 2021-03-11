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Три страны ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

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Италия из соображений предосторожности приостанавливает использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). 

Ранее сегодня Дания и Норвегия также объявили о приостановке использования этой вакцины после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании.

«После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны», — говорится в заявлении итальянских властей. При этом отмечается, что в настоящее время причинно-следственная связь между событиями не была установлена. 

Ранее власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca после смерти привитого пациента.

Ранее по теме: Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca на 14 дней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных