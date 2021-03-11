Три страны ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca
Италия из соображений предосторожности приостанавливает использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).
Ранее сегодня Дания и Норвегия также объявили о приостановке использования этой вакцины после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании.
«После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны», — говорится в заявлении итальянских властей. При этом отмечается, что в настоящее время причинно-следственная связь между событиями не была установлена.
Ранее власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca после смерти привитого пациента.