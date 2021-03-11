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Вакцину «Спутник V» одобрили 50 стран

Ведомости

Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрила Намибия, ставшая 50-й страной, зарегистрировавшей препарат, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 50-й стране — республике Намибия», — говорится в сообщении. Препарат зарегистрирован по ускоренной процедуре. 

В РФПИ отметили, что «Спутник V» одобрен в странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек. По количеству одобрений, полученных государственными регуляторами, вакцина занимает второе место в мире.

«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Массовая вакцинация началась в стране в январе.

Ранее по теме: Глава комитета по вакцинации Германии назвал «Спутник V» хорошим препаратом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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