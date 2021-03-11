Вакцину «Спутник V» одобрили 50 стран

«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Массовая вакцинация началась в стране в январе.