Вакцину «Спутник V» одобрили 50 стран
Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрила Намибия, ставшая 50-й страной, зарегистрировавшей препарат, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 50-й стране — республике Намибия», — говорится в сообщении. Препарат зарегистрирован по ускоренной процедуре.
В РФПИ отметили, что «Спутник V» одобрен в странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек. По количеству одобрений, полученных государственными регуляторами, вакцина занимает второе место в мире.
«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Массовая вакцинация началась в стране в январе.