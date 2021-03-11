Министр культуры Крыма извинилась за нецензурную лексику на совещании
Министр культуры Крыма Арина Новосельская извинилась за нецензурную реплику на совещании по строительной отрасли, она объяснила ругань сбоями в работе техники, которая использовалась для организации видеоселектора.
«Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры… И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались “непарламентские” выражения. Приношу всем свои извинения. Поверьте, я больше всех переживаю из-за этой ситуации», – приводит «Крым 24» слова министра.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении Новосельской за нецензурную реплику во время видеоселектора. В ходе совещания, посвященного реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение Новосельской. Министр нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи.