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Министр культуры Крыма извинилась за нецензурную лексику на совещании

Ведомости

Министр культуры Крыма Арина Новосельская извинилась за нецензурную реплику на совещании по строительной отрасли, она объяснила ругань сбоями в работе техники, которая использовалась для организации видеоселектора.

«Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры… И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались “непарламентские” выражения. Приношу всем свои извинения. Поверьте, я больше всех переживаю из-за этой ситуации», – приводит «Крым 24» слова министра.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении Новосельской за нецензурную реплику во время видеоселектора. В ходе совещания, посвященного реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение Новосельской. Министр нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи.

Ранее по теме: Аксенов поручил провести проверку после нецензурной реплики министра культуры Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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