Министр культуры Крыма извинилась за нецензурную лексику на совещании

«Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры… И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались “непарламентские” выражения. Приношу всем свои извинения. Поверьте, я больше всех переживаю из-за этой ситуации», – приводит «Крым 24» слова министра.