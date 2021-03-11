Регулятор ЕС рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca во время проходящего расследования, связанного с информацией о побочных эффектах у привившихся, следует из сообщения на сайте регулятора.
«В настоящее время нет никаких указаний на то, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не перечислены в качестве побочных эффектов, связанных с этой вакциной. Позиция комитета по безопасности EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать ее риски, и вакцина может продолжать вводиться, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических осложнений», — говорится в пресс-релизе.
Вакцинация препаратом AstraZeneca в Дании была сегодня приостановлена на 14 дней после появления информации о побочных эффектах у привившихся. Решение о дальнейшем использовании вакцины будет принято в период с 29 марта по 1 апреля. Отмечалось, что приостановка связана с поступлением сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у людей, которые были вакцинированы этим препаратом.
Ранее власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca после смерти одного из пациентов. Применение препарата было также приостановлено в Италии и Исландии.