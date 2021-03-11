Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Регулятор ЕС рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca

Ведомости

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса препаратом британско-шведской компании  AstraZeneca во время проходящего расследования, связанного с информацией о побочных эффектах у привившихся, следует из сообщения на сайте регулятора.

«В настоящее время нет никаких указаний на то, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не перечислены в качестве побочных эффектов, связанных с этой вакциной. Позиция комитета по безопасности EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать ее риски, и вакцина может продолжать вводиться, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических осложнений», — говорится в пресс-релизе.

Вакцинация препаратом AstraZeneca в Дании была сегодня приостановлена на 14 дней после появления информации о побочных эффектах у привившихся. Решение о дальнейшем использовании вакцины будет принято в период с 29 марта по 1 апреля. Отмечалось, что приостановка связана с поступлением сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у людей, которые были вакцинированы этим препаратом.

Ранее власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca после смерти одного из пациентов. Применение препарата было также приостановлено в Италии и Исландии.

Ранее по теме: Исландия приостановит использование вакцины AstraZeneca

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных