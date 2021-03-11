Регулятор ЕС рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca

«В настоящее время нет никаких указаний на то, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не перечислены в качестве побочных эффектов, связанных с этой вакциной. Позиция комитета по безопасности EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать ее риски, и вакцина может продолжать вводиться, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических осложнений», — говорится в пресс-релизе.