Исландия приостановит использование вакцины AstraZeneca
Исландия на время приостановит вакцинацию против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исландского директората здравоохранения. Такое решение связано с появлением данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании.
«В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca», — говорится в сообщении. Ведомство указало при этом, что в стране не сообщалось о случаях возникновения тромбов после вакцинации этим препаратом.
Ранее сегодня Дания, Италия и Норвегия приостановила использование препаратов AstraZeneca. Власти Австрии также решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca после смерти привитого пациента.