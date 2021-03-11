Исландия приостановит использование вакцины AstraZeneca

Исландия на время приостановит вакцинацию против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исландского директората здравоохранения. Такое решение связано с появлением данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании.