Генсек ООН заявил об угрозе массового голода в мире

«Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает более 30 миллионов человек в более чем 30 странах», — добавил генсек ООН.