Путин назвал 2020 год самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин охарактеризовал 2020 г. как самый плохой для мировой экономики после окончания Второй мировой войны. Об этом он сказал в ходе совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности.
«Прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны. Вы и сами об этом хорошо знаете. По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.
Причины снижения мирового ВВП он назвал объективными: эпидемиологическая ситуация и введение вынужденных ограничений, что, по словам главы государства, негативно сказалось на ведении бизнеса и на экономической динамике в целом.
При этом президент отметил, что в России впервые в ее современной истории макроэкономическая политика в условиях кризиса не ужесточалась.
Президент напомнил, что Банк России в прошлом году снизил ставку до 4,25%, а бюджетные стимулы по линии правительства составили примерно 4,5% ВВП. Снижение самого ВВП по итогам 2020 г. составило 3,1%, подчеркнул Путин.