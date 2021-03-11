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Путин назвал 2020 год самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны

Ведомости

Президент России Владимир Путин охарактеризовал 2020 г. как самый плохой для мировой экономики после окончания Второй мировой войны. Об этом он сказал в ходе совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности.

«Прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны. Вы и сами об этом хорошо знаете. По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

Причины снижения мирового ВВП он назвал объективными: эпидемиологическая ситуация и введение вынужденных ограничений, что, по словам главы государства, негативно сказалось на ведении бизнеса и на экономической динамике в целом.

При этом президент отметил, что в России впервые в ее современной истории макроэкономическая политика в условиях кризиса не ужесточалась.

Президент напомнил, что Банк России в прошлом году снизил ставку до 4,25%, а бюджетные стимулы по линии правительства составили примерно 4,5% ВВП. Снижение самого ВВП по итогам 2020 г. составило 3,1%, подчеркнул Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных