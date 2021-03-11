Путин назвал 2020 год самым плохим для мировой экономики после Второй мировой войны

«Прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны. Вы и сами об этом хорошо знаете. По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.