Суд приговорил директора казначейства Moldindconbank к 10 годам тюрьмы

По ее словам, сотрудники следственного департамента МВД установили, что с 2013 по 2014 г. Елена Платон являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.