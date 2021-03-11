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Суд приговорил директора казначейства Moldindconbank к 10 годам тюрьмы

Ведомости

Тверской суд Москвы приговорил директора казначейства молдавского банка Moldindconbank Елену Платон к 10 годам колонии общего режима, признав ее причастной к выводу из России более 126 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сегодня Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елене Платон», — сказала Волк.

По ее словам, сотрудники следственного департамента МВД установили, что с 2013 по 2014 г. Елена Платон являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.

Она совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым и другими соучастниками осуществила незаконный вывод денег в иностранные государства.

Помимо 10 лет в колонии общего режима суд постановил конфисковать имущество у обвиняемой. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее по теме: МВД обвинило молдавского бизнесмена в выводе из России более 500 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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