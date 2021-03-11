Суд приговорил директора казначейства Moldindconbank к 10 годам тюрьмы
Тверской суд Москвы приговорил директора казначейства молдавского банка Moldindconbank Елену Платон к 10 годам колонии общего режима, признав ее причастной к выводу из России более 126 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Сегодня Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елене Платон», — сказала Волк.
По ее словам, сотрудники следственного департамента МВД установили, что с 2013 по 2014 г. Елена Платон являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.
Она совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым и другими соучастниками осуществила незаконный вывод денег в иностранные государства.
Помимо 10 лет в колонии общего режима суд постановил конфисковать имущество у обвиняемой. Приговор в законную силу не вступил.