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МВД обвинило молдавского бизнесмена в выводе из России более 500 млрд рублей

Ведомости

МВД России заочно предъявило обвинение в организации преступного сообщества ( ч. 2 ст. 210 УК РФ) молдавскому политику и бизнесмену Ренато Усатому, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Он проходит обвиняемым по делу о выводе из России через молдавский банк свыше 500 млрд руб. 

Усатого также обвиняют в переводе денежных средств в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), сообщила агентству официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, незаконные валютные операции проводились через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. в 2013-2014 гг. Деньги переводились со счетов подконтрольных ему юрлиц в российских банках на счета молдавского банка, открытые в том числе в банке Bank of New York. Переводы осуществлялись якобы для покупки валюты.

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Организаторами преступного сообщества, занимавшегося незаконными переводами, также были граждане Молдавии Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Как и Усатый, они имеют также гражданство России. Сейчас они находятся в международном розыске, уточнила Волк.

О предстоящем предъявлении обвинений Усатому «Коммерсантъ» сообщил 24 апреля. По данным газеты, дело против него было возбуждено еще в марте 2015 г. Потом оно было объединено с еще несколькими уголовными делами. Ранее Плахотнюк в России был заочно арестован и объявлен в международный розыск. МВД России также обвиняет его в организации масштабного наркотрафика в составе преступной группы, в частности в поставках в Россию гашиша из Марокко. Помимо этого Плахотнюка обвиняют в организации заказного покушения на убийство. По версии следствия, он собирался устранить Усатого после возникшего между ними конфликта.

Фигурантами дела также являются сестра Платона, бывший топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Из них вину в отмывании денег признала только Елена Платон, пишет «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных