МВД обвинило молдавского бизнесмена в выводе из России более 500 млрд рублей

О предстоящем предъявлении обвинений Усатому «Коммерсантъ» сообщил 24 апреля. По данным газеты, дело против него было возбуждено еще в марте 2015 г. Потом оно было объединено с еще несколькими уголовными делами. Ранее Плахотнюк в России был заочно арестован и объявлен в международный розыск. МВД России также обвиняет его в организации масштабного наркотрафика в составе преступной группы, в частности в поставках в Россию гашиша из Марокко. Помимо этого Плахотнюка обвиняют в организации заказного покушения на убийство. По версии следствия, он собирался устранить Усатого после возникшего между ними конфликта.