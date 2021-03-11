СМИ узнали о намерении ЕС ввести новые санкции против России

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. путем референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. США и ЕС не признают присоединение Крыма к РФ и используют этот повод для введения ряда экономических и персональных санкций против России.