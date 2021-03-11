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СМИ узнали о намерении ЕС ввести новые санкции против России

Ведомости

Послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физлиц, в том числе российских, которые, по мнению сообщества, ответственны за нарушения прав человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию», — цитирует агентство собеседника. Он добавил, что решение будет утверждено на заседании министров иностранных дел стран ЕС 22 марта.

По словам другого собеседника агентства в институтах ЕС, новые санкции касаются, скорее всего, «нарушения прав человека в Крыму». «Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», — заявил источник агентства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. путем референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. США и ЕС не признают присоединение Крыма к РФ и используют этот повод для введения ряда экономических и персональных санкций против России.

Ранее по теме: Байден продлил антироссийские санкции по Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных