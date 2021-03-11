СМИ узнали о намерении ЕС ввести новые санкции против России
Послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физлиц, в том числе российских, которые, по мнению сообщества, ответственны за нарушения прав человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
«Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию», — цитирует агентство собеседника. Он добавил, что решение будет утверждено на заседании министров иностранных дел стран ЕС 22 марта.
По словам другого собеседника агентства в институтах ЕС, новые санкции касаются, скорее всего, «нарушения прав человека в Крыму». «Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», — заявил источник агентства.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. путем референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. США и ЕС не признают присоединение Крыма к РФ и используют этот повод для введения ряда экономических и персональных санкций против России.