В России из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни зависит от уровня смертности в стране. Ее снижение в 2020 г. связано с избыточной смертностью в России, которая составила 323,8 тыс. человек по сравнению с годом ранее, обяснило издание. По предварительным оценкам, страна продолжит терять население в ближайшие пять лет. Убыль населения в 2020 г. может составить 583,4 тыс. человек по сравнению с 99,7 тыс. в 2019 г. и 32,1 тыс. в 2018 г.