В России из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 г. снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м, сообщает РБК со ссылкой на мартовскую версию проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 г. и плановый период до 2030 г. Первым документ опубликовал телеграм-канал «Майский указ», подлинность данных подтвердили РБК источники, близкие к правительству.
Продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 г. Это произошло из-за избыточной смертности в России из-за пандемии коронавируса, которая составила 323,8 тыс. человек по сравнению с 2019 г. «По предварительным оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 г. снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019 г.», — говорится в сообщении.
Согласно документу, вернуться к уровню 2019 г. Россия сможет в 2024 г. В 2022 г., по плану правительства, продолжительность жизни составит 72,3 года, 2023-м — 72,9 года, 2024-м — 73,6 года.
Ожидаемая продолжительность жизни зависит от уровня смертности в стране. Ее снижение в 2020 г. связано с избыточной смертностью в России, которая составила 323,8 тыс. человек по сравнению с годом ранее, обяснило издание. По предварительным оценкам, страна продолжит терять население в ближайшие пять лет. Убыль населения в 2020 г. может составить 583,4 тыс. человек по сравнению с 99,7 тыс. в 2019 г. и 32,1 тыс. в 2018 г.