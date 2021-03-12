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В России из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Ведомости

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 г. снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м, сообщает РБК со ссылкой на мартовскую версию проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 г. и плановый период до 2030 г. Первым документ опубликовал телеграм-канал «Майский указ», подлинность данных подтвердили РБК источники, близкие к правительству.

Продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 г. Это произошло из-за избыточной смертности в России из-за пандемии коронавируса, которая составила 323,8 тыс. человек по сравнению с 2019 г. «По предварительным оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 г. снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019 г.», — говорится в сообщении.

Согласно документу, вернуться к уровню 2019 г. Россия сможет в 2024 г. В 2022 г., по плану правительства, продолжительность жизни составит 72,3 года, 2023-м — 72,9 года, 2024-м — 73,6 года.

Ожидаемая продолжительность жизни зависит от уровня смертности в стране. Ее снижение в 2020 г. связано с избыточной смертностью в России, которая составила 323,8 тыс. человек по сравнению с годом ранее, обяснило издание. По предварительным оценкам, страна продолжит терять население в ближайшие пять лет. Убыль населения в 2020 г. может составить 583,4 тыс. человек по сравнению с 99,7 тыс. в 2019 г. и 32,1 тыс. в 2018 г.

Ранее по теме: Голикова сообщила о росте смертности в России на 17,9% в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных