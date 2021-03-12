Минтруд предложил отменить детские пособия для «подозрительно бедных» семей

Бедной не может считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Но при этом бедная семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль (с множеством оговорок. — прим.), мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. руб., уточняет издание. Согласно планируемым ограничениям, выплата не будет предоставляться семьям, которые имеют высокий уровень потребления, в частности, семьи с новыми джипами или тремя машинами ее не получат. Кроме того, будет действовать «правило нулевого дохода»: выплата «детских» будет ограничена для семей, у которых нет никаких легальных доходов.