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Минтруд предложил отменить детские пособия для «подозрительно бедных» семей

Ведомости

Минтруд в связи с обращениями регионов и НКО предложил ограничить во всей стране получение выплат семьям с формально низкими доходами, но существенным имуществом, сообщает «Коммерсантъ». С помощью этих нововведений помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет хотят сделать более адресной и эффективной.

Сейчас, чтобы семья могла получить помощь от государства, ее «белые» доходы должны быть ниже установленной в субъекте черты бедности. Из-за этого выплаты могли получить люди с «серыми» явно высокими доходами, отметило издание.

Бедной не может считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Но при этом бедная семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль (с множеством оговорок. — прим.), мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. руб., уточняет издание. Согласно планируемым ограничениям, выплата не будет предоставляться семьям, которые имеют высокий уровень потребления, в частности, семьи с новыми джипами или тремя машинами ее не получат. Кроме того, будет действовать «правило нулевого дохода»: выплата «детских» будет ограничена для семей, у которых нет никаких легальных доходов.

При этом размер «детских» выплат с 1 апреля на ребенка увеличится до 75–100% прожиточного минимума. По данным издания, в прошлом году только пять регионов воспользовались правом ограничивать выплаты имущественной обеспеченностью семьи. В то же время Минтруд сталкивался с большим числом обращений и вопросов НКО, в которых критиковалась низкая адресность выплат этих пособий.

10 марта президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что размер выплаты на детей будет зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума, говорится в указе. 1 марта 2021 г. Был отменен беззаявительный порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Ранее по теме: Путин подписал указ о выплатах нуждающимся семьям с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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