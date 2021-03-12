Минздрав заявил об эффективности «Спутника V» против британского штамма
Российская вакцина «Спутник V» в ходе испытаний показала высокую эффективность против британского штамма коронавируса, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Вакцина «Спутник V» защищает от мутировавшего «британского» штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», — сказал Мурашко.
Специалисты Минздрава исследовали нейтрализующую активность сыворотки крови вакцинированных «Спутником V» добровольцев против британского штамма и пришли к выводу, что уровень нейтрализующих антител к нему «достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2».
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. По данным ВОЗ, штамм выявлен более чем в 100 странах мира. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» доказали свою эффективность против этого штамма.
«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».