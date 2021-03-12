Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

Ведомости

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии по делу о хищении средств «Ив Роше», увезли из СИЗО во Владимирской области в неизвестном направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

«Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили», — сказал адвокат, отметив, что у него «нет даже предположений» о цели этапирования». Ранее Кобзев предположил, что Навальный уедет в колонию общего режима более чем на 2,5 года после апелляции по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Навальный находился в карантинной камере СИЗО «Кольчугино» с 3 марта. По данным источников «Ведомостей», после этого он отправится отбывать наказание в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Адвокаты Навального ранее поясняли, что он будет находиться в СИЗО до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет.

Ранее по теме: Куда и когда отправят Алексея Навального отбывать наказание

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных