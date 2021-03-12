Навального увезли из СИЗО во Владимирской области
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии по делу о хищении средств «Ив Роше», увезли из СИЗО во Владимирской области в неизвестном направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.
«Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили», — сказал адвокат, отметив, что у него «нет даже предположений» о цели этапирования». Ранее Кобзев предположил, что Навальный уедет в колонию общего режима более чем на 2,5 года после апелляции по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.
Навальный находился в карантинной камере СИЗО «Кольчугино» с 3 марта. По данным источников «Ведомостей», после этого он отправится отбывать наказание в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Адвокаты Навального ранее поясняли, что он будет находиться в СИЗО до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана.
Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет.