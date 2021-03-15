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В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на спорт для детей

Ведомости

Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет НДФЛ на занятия несовершеннолетних детей детей в фитнес-клубах и спортивных секциях, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерия Скруга.

Такая мера будет распространяться в том числе на усыновленных детей и подопечных. «Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей»,— отметил Скруг.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете на фитнес. Замминистра финансов Алексей Сазанов пояснял, что максимальная сумма расходов, из которой будет рассчитываться выплата, составит не более 120 тыс. руб. за налоговый период, налоговый вычет – 15,6 тыс. руб. Подать документы на получение выплаты можно будет не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ.

Ранее по теме: Россияне могут получить налоговые вычеты за занятия спортом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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