В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на спорт для детей
Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет НДФЛ на занятия несовершеннолетних детей детей в фитнес-клубах и спортивных секциях, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерия Скруга.
Такая мера будет распространяться в том числе на усыновленных детей и подопечных. «Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей»,— отметил Скруг.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете на фитнес. Замминистра финансов Алексей Сазанов пояснял, что максимальная сумма расходов, из которой будет рассчитываться выплата, составит не более 120 тыс. руб. за налоговый период, налоговый вычет – 15,6 тыс. руб. Подать документы на получение выплаты можно будет не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ.