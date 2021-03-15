В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на спорт для детей

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете на фитнес. Замминистра финансов Алексей Сазанов пояснял, что максимальная сумма расходов, из которой будет рассчитываться выплата, составит не более 120 тыс. руб. за налоговый период, налоговый вычет – 15,6 тыс. руб. Подать документы на получение выплаты можно будет не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ.