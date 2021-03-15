Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Власти Нидерландов решили приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca до 28 марта из-за сообщений о случаях тромбоза после прививки, говорится на сайте правительства страны.
Сообщения о нескольких случаях тромбоза были зарегистрированы в Дании и Норвегии. Европейский комитет по фармаконадзору (EMA) проводит расследование. В сообщении уточняется, что в Нидерландах не зарегистрировано случаев развития тромбоза у пациентов после вакцинации этим препаратом. Для массовой вакцинации населения продолжат использовать вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna.
AstraZeneca сообщила, что анализ данных более 17 млн человек, которые вакцинировались в ЕС и Великобритании препаратом компании, не показал повышения риска развития тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии после вакцинации. В ЕС и Великобритании было зарегистрировано 15 случаев тромбоза и 22 случая тромбоэмболии среди провакцинированных, отметили в компании. Такие показатели подобны показателям других вакцин от коронавируса, говорится в сообщении.