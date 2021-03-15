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Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Ведомости

Власти Нидерландов решили приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca до 28 марта из-за сообщений о случаях тромбоза после прививки, говорится на сайте правительства страны.

Сообщения о нескольких случаях тромбоза были зарегистрированы в Дании и Норвегии. Европейский комитет по фармаконадзору (EMA) проводит расследование. В сообщении уточняется, что в Нидерландах не зарегистрировано случаев развития тромбоза у пациентов после вакцинации этим препаратом. Для массовой вакцинации населения продолжат использовать вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna.

AstraZeneca сообщила, что анализ данных более 17 млн человек, которые вакцинировались в ЕС и Великобритании препаратом компании, не показал повышения риска развития тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии после вакцинации. В ЕС и Великобритании было зарегистрировано 15 случаев тромбоза и 22 случая тромбоэмболии среди провакцинированных, отметили в компании. Такие показатели подобны показателям других вакцин от коронавируса, говорится в сообщении.

Ранее по теме: В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных