Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

AstraZeneca сообщила, что анализ данных более 17 млн человек, которые вакцинировались в ЕС и Великобритании препаратом компании, не показал повышения риска развития тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии после вакцинации. В ЕС и Великобритании было зарегистрировано 15 случаев тромбоза и 22 случая тромбоэмболии среди провакцинированных, отметили в компании. Такие показатели подобны показателям других вакцин от коронавируса, говорится в сообщении.