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В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca

Ведомости

Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал приостановить использование в стране вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

«После новой информации, полученной от Норвежского агентства по лекарствам в субботу вечером... NIAC рекомендовал временно отложить введение вакцины COVID-19 AstraZeneca», — сообщается на сайте минздрава страны.

Отмечается, что решение было принято на фоне сообщений о четырех случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых пациентов после прививки. В ведомстве подчеркнули, что пока нет достаточной информации о существовании связи между этими случаями и вакциной.

Ранее использование препарата от AstraZeneca приостановили Норвегия, Италия, Исландия, Дания и Болгария.

Это произошло после того, как от образования тромба умерла привившаяся гражданка Дании, зафиксировано образование несмертельных тромбов и у других вакцинировавшихся в этой стране. Власти Австрии также решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca.

В то же время, хотя Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и начало расследование этих инцидентов, оно рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса препаратом от AstraZeneca. Оба варианта этой двухкомпонентной вакцины были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в середине февраля. Она была зарегистрирована до этого в ряде европейских стран и США.

Ранее по теме: Правительство Болгарии приостановило вакцинацию препаратом от AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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