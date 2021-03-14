В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca

В то же время, хотя Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и начало расследование этих инцидентов, оно рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса препаратом от AstraZeneca. Оба варианта этой двухкомпонентной вакцины были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в середине февраля. Она была зарегистрирована до этого в ряде европейских стран и США.