Правительство Болгарии приостановило вакцинацию препаратом от AstraZeneca

Это произошло после того, как от образования тромба умерла привившаяся гражданка Дании, зафиксировано образование несмертельных тромбов и у других вакцинировавшихся в этой стране. Власти Австрии также решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca.