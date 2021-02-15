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ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca в чрезвычайных ситуациях

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета», - говорится в сообщении в официальном Twitter организации. В ВОЗ отметили что это решение «дает зеленый свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством [международного механизма доступа к вакцинам] COVAX».

Препарат конкурентов AstraZeneca от BioNTech и Pfizer был одобрен ВОЗ 31 декабря 2020 г., он был единственной одобренной организацией вакциной. До этого ее зарегистрировали регуляторы США и Великобритании, где приступили к массовым прививкам населения этим препаратом.

AstraZeneca заявляет, что эффективность вакцины от коронавируса, разработанной ею совместно с учеными Оксфордского университета, составила в среднем 70%. По данным Bloomberg, компания проведет дополнительное глобальное испытание для оценки эффективности своей вакцины. 

В декабре 2020 г. AstraZeneca, научный Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Совместные испытания британской и российской вакцин начнутся в феврале и пройдут в Азербайджане, Аргентине, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии, России и других странах.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных