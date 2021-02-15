ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca в чрезвычайных ситуациях

«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета», - говорится в сообщении в официальном Twitter организации. В ВОЗ отметили что это решение «дает зеленый свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством [международного механизма доступа к вакцинам] COVAX».