Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»
Публикация медицинским журналом The Lancet результатов третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подтверждает доверие как к препарату, так и к самому журналу, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу», — сказал Путин. Он отметил, что этой публикацией журнал подтвердил свой статус и объективность, так как пример сотен тысяч привитых от коронавируса россиян доказывает его выводы о высокой эффективности и безопасности «Спутника V».
Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что эта публикация дала возможность Европе больше узнать о российском препарате.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.