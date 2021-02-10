Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»

«Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу», — сказал Путин. Он отметил, что этой публикацией журнал подтвердил свой статус и объективность, так как пример сотен тысяч привитых от коронавируса россиян доказывает его выводы о высокой эффективности и безопасности «Спутника V».