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Песков ответил на сообщение о требовании возбудить дело против бойцов ЧВК «Вагнер»

Ведомости

В Кремле не знают, поступило ли в Следственный комитет (СК) заявление брата сирийца, предположительно убитого сотрудниками так называемой ЧВК «Вагнер» в Сирии в 2017 г. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщение СМИ, но нам неизвестно о таком заявлении. Тем более якобы оно было подано достаточно продолжительное время назад», — Сказал Песков. Он добавил, что это «вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента».

Ранее сегодня правозащитный центр «Мемориал» (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что уроженец Сирии 11 марта подал в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело против предполагаемых членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предположительно убивших его брата в 2017 г. Убитый сириец был солдатом правительственных войск и по словам заявителя попытался дезертировать, за что и был убит.

Дело касается видео, которое распространилось в интернете в июне 2017 г. На нем говорящие по-русски люди в военной форме избивают сирийца в гражданской одежде, используя, в частности, кувалду. Осенью 2019 г. появилось «продолжение» видео, где этому человеку отрубили голову и сожгли тело. В ноябре того же года «Новая газета» сообщила, что, по ее сведениям, участниками пыток и убийства сирийца являлись сотрудники так называемой российской ЧВК «Вагнер», участвующей в сирийской гражданской войне на стороне правительства Сирии. Издание также назвало имя убитого и одного из избивавших его, после чего обратилось в СК, Генпрокуратуру и Кремль. Ни о каких следственных мероприятиях после этого не сообщалось. В декабре 2019 г. «Фонтанка» назвала имена еще двух участвовавших в избиении и убийстве россиян.

Ранее по теме: Песков назвал шокирующими кадры из статьи «Новой газеты» об убийстве в Сирии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных