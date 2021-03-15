Песков ответил на сообщение о требовании возбудить дело против бойцов ЧВК «Вагнер»
В Кремле не знают, поступило ли в Следственный комитет (СК) заявление брата сирийца, предположительно убитого сотрудниками так называемой ЧВК «Вагнер» в Сирии в 2017 г. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видели сообщение СМИ, но нам неизвестно о таком заявлении. Тем более якобы оно было подано достаточно продолжительное время назад», — Сказал Песков. Он добавил, что это «вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента».
Ранее сегодня правозащитный центр «Мемориал» (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что уроженец Сирии 11 марта подал в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело против предполагаемых членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предположительно убивших его брата в 2017 г. Убитый сириец был солдатом правительственных войск и по словам заявителя попытался дезертировать, за что и был убит.
Дело касается видео, которое распространилось в интернете в июне 2017 г. На нем говорящие по-русски люди в военной форме избивают сирийца в гражданской одежде, используя, в частности, кувалду. Осенью 2019 г. появилось «продолжение» видео, где этому человеку отрубили голову и сожгли тело. В ноябре того же года «Новая газета» сообщила, что, по ее сведениям, участниками пыток и убийства сирийца являлись сотрудники так называемой российской ЧВК «Вагнер», участвующей в сирийской гражданской войне на стороне правительства Сирии. Издание также назвало имя убитого и одного из избивавших его, после чего обратилось в СК, Генпрокуратуру и Кремль. Ни о каких следственных мероприятиях после этого не сообщалось. В декабре 2019 г. «Фонтанка» назвала имена еще двух участвовавших в избиении и убийстве россиян.