Песков ответил на сообщение о требовании возбудить дело против бойцов ЧВК «Вагнер»

Дело касается видео, которое распространилось в интернете в июне 2017 г. На нем говорящие по-русски люди в военной форме избивают сирийца в гражданской одежде, используя, в частности, кувалду. Осенью 2019 г. появилось «продолжение» видео, где этому человеку отрубили голову и сожгли тело. В ноябре того же года «Новая газета» сообщила, что, по ее сведениям, участниками пыток и убийства сирийца являлись сотрудники так называемой российской ЧВК «Вагнер», участвующей в сирийской гражданской войне на стороне правительства Сирии. Издание также назвало имя убитого и одного из избивавших его, после чего обратилось в СК, Генпрокуратуру и Кремль. Ни о каких следственных мероприятиях после этого не сообщалось. В декабре 2019 г. «Фонтанка» назвала имена еще двух участвовавших в избиении и убийстве россиян.