Экс-начальник отдела таможни Санкт-Петербурга арестован по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал до 26 апреля бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева по делу о получении взятки в крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля 2021 г. в отношении Гусева Олега Юрьевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — цитирует агентство пресс-секретаря Басманного суда Ирину Софинскую.
Ранее Следственный комитет сообщил, что Гусев обвиняется в получении взятки в размере 20 млн руб. от представителей ООО «Таллер» в период декабря 2018 г. — января 2019 г. По данным ведомства, деньги Гусев попросил за непринятие мер в рамках мероприятий таможенного контроля в отношении этой организации. Такие мероприятия проводились с мая того же года в связи с реализацией товаров марки «Таллер».