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Экс-начальник отдела таможни Санкт-Петербурга арестован по делу о взятке

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал до 26 апреля бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева по делу о получении взятки в крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля 2021 г. в отношении Гусева Олега Юрьевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — цитирует агентство пресс-секретаря Басманного суда Ирину Софинскую.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Гусев обвиняется в получении взятки в размере 20 млн руб. от представителей ООО «Таллер» в период декабря 2018 г. — января 2019 г. По данным ведомства, деньги Гусев попросил за непринятие мер в рамках мероприятий таможенного контроля в отношении этой организации. Такие мероприятия проводились с мая того же года в связи с реализацией товаров марки «Таллер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных