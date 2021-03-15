Экс-начальник отдела таможни Санкт-Петербурга арестован по делу о взятке

Ранее Следственный комитет сообщил, что Гусев обвиняется в получении взятки в размере 20 млн руб. от представителей ООО «Таллер» в период декабря 2018 г. — января 2019 г. По данным ведомства, деньги Гусев попросил за непринятие мер в рамках мероприятий таможенного контроля в отношении этой организации. Такие мероприятия проводились с мая того же года в связи с реализацией товаров марки «Таллер».